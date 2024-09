Venezia 2024 Alessandro Borghi cede al caldo e ruba un ventilatore quasi come Caterina Balivo – Il video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) In Campo di Battaglia, film di Gianni Amelio (che abbiamo recensito qui) presentato alla Mostra del cinema di, è il tenente Zorzi.ha calcato ieri 31 agosto il red carpet assieme alla compagna Irene Forti, madre di Heima. E pure per il protagonista di Super Sex ildeve essere stato insopportabile, tanto che ha approfittato di un vetilatore passatogli da un fan (nelvirale su TikTok si legge “unsul red carpet”), prima di proseguire con gli autografi e le foto.lo stesso gesto fatto dache se l’è proprio andato a prendere tra il pubblico, il, e che per questo è stata molto criticata. Che strano, il pubblico social.