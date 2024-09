Un argine al fiume di droga | Spesso causa di violenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) "È inutile girarci intorno. C’è un problema di sicurezza, e siamo arrivati al punto che in paese, la sera, le persone hanno paura ad uscire di casa da sole. Lo fanno in gruppo, almeno in due o tre". E per Athos Pastechi (in foto), imprenditore torrelaghese, "Questo problema va affrontato". Così insieme ad Antonio Tedeschi, il medico della frazione che con Pastechi condivide da sempre la passione per la politica, ha chiesto al Comune la disponibilità delle sale della circoscrizione di Torre del Lago per organizzare una riunione pubblica dedicata al tema della sicurezza. Il 9 settembre alle 21 "Aperta a tutti i residenti della frazione, alla quale inviteremo anche i rappresentanti della forze dell’ordine". E inviterete anche i parlamentari locali? "Se vorranno venire la porta è aperta.