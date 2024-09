Rigenerazione urbana attraverso la bellezza | il lavoro straordinario e silenzioso di un bar di Napoli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 1 settembre 2024) Avevamo scoperto qualche mese fa l'insegna di Stefania Salvetti, architetta paesaggista che con il suo caffè The Florist sta facendo rinascere il verde di un intero quartiere. Siamo nel cuore di: via Foria è a un passo, così l’ingresso del Real Orto Botanico, a pochi metri da qui. Gli appassionati del verde allora trovano da quasi 5 anni un ottimo riferimento nel bar ideato dalla Salvetti, incentrato sulla riqualificazione, un caffè bistrot che valorizza materie prime autoprodotte nei terreni di proprietà, un’azienda agricola in regime biodinamico, che si chiama il Paradisiello, che la titolare coltiva instancabilmente quasi vent’anni. Tutto il resto arriva da produttori di prossimità.