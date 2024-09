Milan e il caso cooling break Ambrosini | Il segnale di un malessere Fonseca nega | Nessun problema con Theo e Leao

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Lo scatto ha fatto più notizia del risultato di Lazio–: tutti i giocatori rossoneri intorno all’allenatoree dall’altra parte del campo, da soli,Hernandez e Rafa. E così, dopo l’esclusione dei due dalla formazione titolare, ora ao è esploso il. I protagonisti si sono affrettati a smentire ogni genere di tensione, ma l’impressione di una frattura nello spogliatoio è evidente. E la sintetizza così ai microfoni Dazn un grande ex come Massimo: “L’immagine delnon è bella da vedere. È ildi un, qualcosa di non bello da vedere o giustificare”. Ma che cosa è successo esattamente? Bisogna ripartire dalla sconfitta a Parma di una settimana fa, quando siaHernandez sia Rafahanno offerto una prestazione deludente e svogliata.