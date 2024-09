Il sindaco va in visita al cantiere del laghetto | Alto valore ambientale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Procedono i lavori per il nuovoal Parco Nord. Nei giorni scorsi, l’amministrazione e i vertici del polmone verde metropolitano hanno effettuato un sopralluogo per verificare i tempi per il nuovo specchio d’acqua artificiale, che sarà realizzato nell’ambito del progetto “Come-In“, che è stato presentato con Città Metropolitana e ha ottenuto un finanziamento dal Pnrr. "Quest’opera punta a incrementare il sistema delle acque nel Parco Nord e a recuperare spazi e aree già esistenti - ha commentato ilGiacomo Ghilardi -. Con questo piano andiamo a migliorare la qualitàe dei servizi, ilecologico e paesaggistico, e a favorire la colonizzazione faunistica dell’area verde". I lavori sono iniziati a gennaio e vedranno la creazione delvicino alla Cascina Centro Parco di via Clerici.