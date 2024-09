Caos presidi i vincitori del concorso riservato nel limbo | nominati 519 dirigenti reggenti Saranno supplenti fino alla decisione del Tar

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Erano convinti di diventarescolastici dal primo di settembre e, invece, rischiano di restare insegnanti ancora a lungo. Al loro posto, il ministero dell’Istruzione del Merito ha nominato dei “” allo scopo di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico in attesa che il Tar Lazio si esprima, il cinque e l’otto settembre, in merito ai ricorsi presentati da alcuni insegnanti che hanno partecipato alordinario lamentando la disparità di trattamento per delle assunzioni previste soltanto per la procedura riservata e per una questione di punteggi. Sono 519 iinteressatiprocedura straordinaria di reclutamento bandita con il Decreto ministeriale 197 del 2023, procedura sospesa in via cautelare dal tribunale amministrativo nei giorni scorsi.