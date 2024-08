Thunderbolts – il nuovo sguardo riporta in auge un personaggio amato dai fan della Marvel

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 31 agosto 2024) I* hanno fatto una breve apparizione durante l’uscita del video dell’85° anniversario, ieri. L’intera squadra era seduta in un ascensore in attesa che qualsiasi cosa ci sia dall’altra parte di quelle porte portasse a termine la propria missione. Tuttavia, sono tornati anche i capelli lunghi di Sebastian Stan e i fanne sono entusiasti. L’ultima volta che abbiamo visto Bucky, in The Falcon and the Winter Soldier, i suoi capelli erano stati accorciati mentre aiutava Sam Wilson ad adattarsi al mantello di Capitan America. È passato un po’ di tempo, però, e questo significa che è tornato al taglio arruffato che aveva quando afferrava minacciosamente lo scudo di Steve Rogers. È chiaro che Stan è entusiasta di essere tornato all’ovilee che gli è mancata la presenza nel MCU negli ultimi anni.