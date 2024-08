L’eterno passaggio al nuovo digitale terrestre all’epoca dello streaming

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 31 agosto 2024) Quante volte avete letto una notizia dal titolo “Oggi si passa al”. Ed eccoci nuovamente all’ennesimo giro di boa, con ildi tre canali tematici della Rai (Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual) che saranno i fruibili con tecnologia Dvb-T2 con codifica HEVC. Per il momento, tutti gli altri canali della televisione pubblica (compresi i tre principali) non subiranno modifiche. Sta di fatto che, ancora una volta, gli italiani si trovano alle prese con questi continui cambiamenti che non hanno riflessi solamente su un “obbligo” di risintoniziazione, ma anche sul portafoglio. Come noto, infatti, i vecchi apparecchi televisivi (quelli prodotti prima del 2018) non sono compatibili con queste novità tecnologiche. Dunque, è necessario un cambiamento di tv o di decoder.