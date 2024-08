Festival di Venezia pagelle terzo red carpet | Nicole Kidman osa 7 ma vince Cate Blanchett 9

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilreddeldi2024 ha visto ben poche cadute di stile. Un tappeto rosso stellare, come, del resto, nei giorni precedenti: dopo l’eterea Angelina Jolie e la bellezza senza tempo di Monica Bellucci, è il momento di. Star e vip hanno sfilato sul tappeto rosso con convinzione: è la serata di Babygirl, della miniserie Disclaimer di Alfonso Cuaron. E, ovviamente, dell’alta moda, del fashion: ritorna ciclico il rosso, che è sempre definito una scelta azzardata sul tappeto rosso. Non mancano tocchi estrosi, ma osano ben poche: a essere memorabile è la semplicità dell’eleganza di. Inarrivabile., maestra d’alta moda. Voto: 7 Fonte: IPA, il look nella terza serata deldi2024 C’è chi dice di non averla riconosciuta e chi, invece, di aver ammirato semplicemente il suo stile.