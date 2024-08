Egitto ancora solare ed eolico nel futuro | il piano del governo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 ago – Quest’estate c’è stato un aumento nel consumo di elettricità in, per via dell’ondata di calore che ha spinto molti egiziani a usare i condizionatori d’aria. Il fenomeno ha però causato diversi blackout a causa della scarsa capacità del sistema di soddisfare la richiesta. E ha spinto ilegiziano, al fine di prevenire future interruzioni nella fornitura di elettricità, d aumentare la produzione di energia elettrica. Un obiettivo perseguito anche grazie a fonti rinnovabili quali l’e il, i piani per ile l’A tale proposito sono degne di nota le nuove centrali eoliche e solari che sono in costruzione e che tra qualche mese forniranno 750 megawatt di energia pulita ad un costo di 700 milioni di dollari.