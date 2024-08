Atalanta ottimismo Bellanova | Ho trovato un grande gruppo | ci serve tempo ma c’è qualità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024) Milano. “Quando vieni a San Siro e prendi gol dopo 4 minuti, anche con sfortuna, e poi prendi il secondo, è difficile per tutti”. Raoul, da ex di serata, parla cononestà dopo il 4-0 subito dall’contro l’Inter. L’esterno classe 2000 ha fatto il suo debutto assoluto in nerazzurro in una partita difficile, in cui è finito nel tritacarne dei campioni d’Italia. “La partita è stata in salita, non siamo riusciti ad aggiustarla. Sognavo un esordio migliore, ma è andata così: noi siamo una squadra con giocatori nuovi, loro si conoscono a memoria, sono la squadra più forte del campionato, si conoscono bene, giocano in velocità, anche nello stretto”.