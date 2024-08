Ammazzato di botte Fratello e amico in cella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) La Gip di Pavia Maria Cristina Lapi ha convalidato i fermi di Massimo Sgroi, 52 anni, e Giuseppe Di Stefano, 34 anni, accusati di omicidio in relazione alla morte di Giuseppe Sgroi, 54 anni, di cui erano rispettivamente. Giuseppe Sgroi è stato trovato senza vita nella notte tra martedì e mercoledì nella cucina della casa di via dei Mille a Cilavegna in cui viveva insieme ai due indagati. Ieri si sono svolte le udienze di convalida per i due indagati, che si trovano in carceri differenti, uno a Pavia e l’altro a Vigevano. Massimo Sgroi, che è assistito dall’avvocata Valentina Zecchini Vaghi, ieri ha risposto alle domande della Gip, ribadendo la sua versione dei fatti che aveva già espresso alla pm titolare dell’indagine, Valentina Terrile, nei giorni scorsi.