US Open 2024 Flavio Cobolli piega Zizou Bergs in quattro set ed approda al terzo turno

(Di venerdì 30 agosto 2024)si qualifica per ildegli USdi tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 31 nel tabellone di singolare maschile,inset in rimonta il belga, imponendosi con lo score di 4-6 6-3 7-5 6-3 in 3 ore e 22 minuti di gioco. Per il tennista italiano il prossimo avversario uscirà dalla sfida tra il magiaro Fabian Marozsan ed il russo Daniil Medvedev, numero 5 del seeding. Nel primo set l’azzurro offre una sola palla break all’avversario ai vantaggi del quinto gioco, quando deve cedere il servizio.ha l’occasione per recuperare, ma nell’ottavo gioco il belga risale dal 30-40 e si salva.difende lo strappo e chiude poi sul 6-4 in 44 minuti. Nella seconda frazione l’azzurro esce bene dai blocchi e si porta sul 2-0, grazie al break a trenta ottenuto nel secondo game.