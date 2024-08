Un posto al sole trama 30 agosto 2024 | una novità per Rossella

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 30 agosto 2024)Graziani sarà tra le protagoniste di Unaldi venerdì 30, come segnala ladella soap opera di Rai 3. La giovane dottoressa, in particolare, si accingerà a conoscere il nuovo primario che sostituirà Luca De Santis. La Graziani e i suoi colleghi saranno molto curiosi di scoprire che tipo sia il medico e quale sarà il suo atteggiamento in reparto. Intanto, il diabolico piano di Alberto subirà una grave battuta d'arresto che rischierà di mettere in pericolo Clara e Federico. Palladini, infatti, ha stretto un'alleanza con il boss Angelo Torrente e gli ha promesso di fornirgli l'indirizzo della località segreta in cui Eduardo Sabbiese si è trasferito con la moglie e il piccolo Federico affinché lui potesse compiere la sua vendetta e ucciderlo.