MotoGP GP Aragon 2024 | risultati e classifica prove libere 1 Marc Marquez vola

(Di venerdì 30 agosto 2024)inizia la rincorsa alla prima vittoria stagionale nel weekend del GP di, in Spagna. Nelle1 il Cabroncito ha subito fatto capire alla concorrenza le sue idee. In una pista che si adatta particolarmente alle sue caratteristiche e che gira praticamente tutta a sinistra, l’alfiere della Ducati Gresini gira in 1:48.289 e stacca Jorge Martin di 483 millesimi. Completa il tris spagnolo Pedro Acosta, decisamente più a suo agio rispetto agli ultimi appuntamenti. Poca attività e qualche lungo per Pecco Bagnaia, che è 21° davanti solo ad Aleix Espargarò. Bene anche Di Giannantonio, che al rientro dopo la lussazione della spalla è quinto a 0.665. Nono Bastianini a 931 millesimi dalla testa. LA TOP TEN DI GIORNATA(Ducati Gresini) 1:48.289 Jorge Martin (Ducati Pramac) + 0.483 Pedro Acosta (Ktm Gas Gas) +0.613 Brad Binder (Ktm) +0.