Inter-Atalanta 4-0 il tabellino della partita della 3ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo ilvalida per la terzadiA 2024-2025. DEVASTANTI! – L’ripete il risultatoscorsa stagione: 4-0 all’! Memorabile prestazionesquadra di Simone Inzaghi, che distrugge gli avversari e il mai amato ex Gian Piero Gasperini. Dopo dieci minuti il risultato è già indirizzato, con l’autogol di Berat Djimsiti su cross di Marcus Thuram e lo spettacolare tiro al volo di Nicolò Barella. Nella ripresa si scatena Thuram, che firma un’altra doppietta dopo quella col Genoa ed è capocannoniere momentaneoA. Così come per il momento l’è davanti a tutti in classifica, assieme al Torino, in attesa di Juventus-Roma primasosta. Questo ildi