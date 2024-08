Il vertice di maggioranza conferma | taglio delle tasse priorità nella manovra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 – Ildiè durato circa 3 ore, a Palazzo Chigi, vi hanno preso parte i leader della coalizione di Governo, con la premier Giorgia Meloni, i due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. E si è concluso anche il Cdm. Il governo italiano ha indicato il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto come commissario europeo: lo ha annunciato, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni durante il Consiglio dei ministri. “Oggi stesso - ha detto Meloni - comunicherò alla presidente von der Leyen il nome” di Raffaele Fitto come commissario europeo “e chiedo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso tempo entusiasmante. È una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il governo, ma è una scelta necessaria”.