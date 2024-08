Giovanni Malagò | Questa sera a Roma il Golden Gala più importante di sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) “all’Olimpico dic’è ilpiùdi, perché li abbiamo praticamente tutti: ci saranno 8 ori di Parigi, 19 italiani che hanno preso parte alle ultime Olimpiadi, probabilmente non c’è mai stato un parterre di partecipanti di così alto livello”. Così il presidente del Coni,, intervenuto a “Ovunque6” su Rai Radio 2.riguardo ilha concluso: “Ci sono prezzi abbordabili per cercare di coinvolgere tutti e abbracciare i tanti che hanno fatto grande l’atletica, compreso Gianmarco Tamberi, che credo abbia voglia di levarsi qualche soddisfazione”. C’è spazio per un commento sulle Olimpiadi di Parigi 2024: “Siamo molto felici, è quello che ci aspettavamo e forse ci saremmo meritati qualcosa in più.