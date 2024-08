Equitazione al Circo Massimo | Zanotelli ok Casadei migliore degli italiani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (askanews) – Un pomeriggio elettrizzante quello vissuto alper le prima gare CSI5* del Longines Global Champions Tour di Roma. Il brasiliano Marlon Modolo(in foto, sopra) in sella a Zy-Zento (0, 55?28) trionfa nella 1.45 a tempo, mentre il francese Julien Anquetin su Blood Diamond du Pont (0/0, 27?46). Julien Anquetin GARA 1 – La prima gara a 5 stelle delè stata la 1.40 a fasi consecutive. Il tracciato, affidato all’esperienza del course designer Uliano Vezzani, ha fermato in prima fase, molti dei 42 binomi provenienti da 19 diverse nazioni. Il carabiniere Giacomo, porta a casa un percorso privo di errori nelle due fasi in sella a Marbella du Chabli nel tempo di 31?37 che gli è valso la quinta posizione.