Anziani nel mirino dei truffatori Due colpi sventati in un’ora Ottantenni scoprono il raggiro

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le truffe aglisono tra i reati più odiosi, perché sfruttano buona fede e fragilità delle vittime per ottenere un bieco tornaconto. Tuttavia, le campagne di informazione e sensibilizzazione portare avanti dalle forze dell’ordine, non solo attraverso i media, ma anche con incontri in parrocchie e centri ricreativi e commerciali, stanno contribuendo ad aumentare la consapevolezza dell’esistenza (e della frequenza) di questa insidia. E danno i loro frutti: a fronte di otto truffe messe purtroppo a segno negli ultimi 60 giorni, nel solo mese di agosto sono state invece già sette le potenziali vittime che sono riuscite a sventare raggiri, mettendo in pratica i semplici ma efficaci consigli di polizia e carabinieri. Due soltanto nel pomeriggio di martedì.