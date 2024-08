Vasto incendio di sterpaglie a Roma in via Monte Carnevale | fumo raggiunge il centro città

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’divampato nel pomeriggio ha prodotto una colonna divisibile fino a Testaccio e piazza della Repubblica. Undiè scoppiato oggi intorno alle 14:00 in via, nella zona sud-ovest di. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno rapidamente coinvolto un’ampia area di campagna, generando una densa colonna diche, trasportata dalle correnti, ha raggiunto anche le zone centrali della, inclusi i quartieri di Testaccio e piazza della Repubblica. Ile la fuliggine, visibili da diverse parti della capitale, hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini, che hanno segnalato la situazione alle autorità. Al momento, non si registrano danni materiali significativi né feriti, ma l’ha comunque creato disagi a causa della ridotta visibilità e della qualità dell’aria nelle aree coinvolte dal