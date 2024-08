Uomini e Donne sorprendente segnalazione su Francesca Sorrentino | c’entra anche Manuel Maura

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 29 agosto 2024)è stata presentata come la nuova tronista died è subito diventata protagonista di news e gossip circolati in rete. La scelta della redazione di puntare su di lei per il trono è piaciuta alla maggior parte dei fans del programma,se c’è una parte di essi che pensa che abbia sfruttato la rottura conper diventare tronista. Inoltre una ragazza che conosce beneha voluto raccontare cosa faceva quando era ancora con il suo ex compagno: scopriamo insieme le sue rivelazioni.: la testimonianza di una conoscente diLasu, nuova tronista di2024-2025, è arrivata a Deianira Marzano.