Schlein l' estate militante del Pd inizia il 29 agosto Sparita per settimane? Ecco dove ricomparirà

(Di giovedì 29 agosto 2024) Era celebre quell'ordine, era proprio dei capi veri, quelli che restavano in tenda mentre la soldataglia si batteva contro il nemico: armiamoci e partite. Ma tutto potevamo pensare tranne che venisse adottato dalla modernissima leader del Nazareno. L'di Ellydeve essere stata una cosa del genere, vissuta tutto sommato abbastanza comodamente e chissà se l'abbronzatura ce ne darà prova non appena la vedremo in diretta e non nelle solite immagini di repertorio. Ci aspettavamo decine e decine di sue manifestazioni sotto il caldo e magari nelle spiagge, invece nulla. Ferie intoccabili. Fatto sta che dopo quell'annuncio su un partito che nemmeno poteva tirare il fiato dopo le elezioni europee e subito richiamato al lavoro, è accaduto che lei, Elly, non l'hanno vista proprio arrivare. È una fissazione ormai.