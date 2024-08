Questa folla di fedeli non sta protestando contro il bando del Parlamento ucraino alla Chiesa ortodossa UOC

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il 26 agosto 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui si vede una grandedi persone raggruppata in una lunga strada di città. Si tratterebbe, secondo chi lo pubblica, di donne e uomini che «marciano per sfidare il divieto di Zelenskyla». La marcia si sarebbe svolta nella città ucraina di Po?aïv (o Pochaev, con la trascrizione in lingua inglese). Il riferimento è all’approvazione parlamentare ucraina del 20 agosto 2024 della legge 8371, che pone restrizioniucraina (UOC), tradizionalmente legatarussa di Mosca e subordinata al Patriarcato di Mosca. Il filmato è reale ma è stato presentato in maniera fuorviante per veicolare una notizia falsa. Il video è stato realizzato il 25 agosto 2024 a Po?aïv, e si può trovare in originale sul sito ufficiale dellaucraina (UOC).