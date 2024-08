Pure Calenda corteggia Schlein e tratta con Tajani Ma nel Pd nessuno lo vuole

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Che poi c'è da capirlo. Lui aveva in mente tutt'altro, sicuramente un altro percorso. A partire dall'estate di cinque anni fa, quando Carloesce dal Nazareno e straccia la tessera del Pd, il partito in cui era stato eletto eurodeputato pochi mesi prima. «L'accordo con il M5S vuol dire rinunciare a fare politica», scrisse tutto d'un fiato al segretario dell'epoca Nicola Zingaretti. Aveva grandi disegni allora, costruire il Partito d'Azione, e trovare un consesso di iniziati, che fossero finalmente alla sua altezza. In realtà per mesi sor Carlo, restò in compagnia del solo Matteo Richetti, l'emiliano, in rotta con l'antico sodale della Leopolda, che ostinatamente continuava a sognarsi Presidente di qualcosa.