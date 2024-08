Naufragio Bayesian chi sono i due nuovi indagati dalla Procura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sale a tre il numero deglinell'inchiesta suldel veliero, affondato davanti alle coste palermitane il 19 agosto. Oltre al comandante delJames Cutfield, risultano oral'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia in plancia Matthew Griffith. Anche loro, come Cutfield,accusati die omicidio plurimo colposi. Secondo gli inquirenti, Griffith non avrebbe dato tempestivamente l'allarme. Parker Eaton, invece, è il responsabile della sala macchine che si è allagata ed è probabilmente uno dei fattori che ha fatto inabissare in così poco tempo la nave. Attesi nel corso della giornata altri avvisi di garanzia all'equipaggio.