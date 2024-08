Macché TeleMeloni | Cassini già al lavoro dopo il post choc contro Giorgia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 agosto 2024) La frase che più circola nei corridoi di Viale Mazzini, nelle ultime ore, è «Altro che». Riccardo, autore Rai di Stefano De Martino, ne sa qualcosa. Nelle scorse settimane aveva, difatti, si era reso protagonista delle cronache con unsocial sul presidente del ConsiglioMeloni e sua figlia Ginevra. Caso che, sin da subito, proprio questa testata aveva portato alla luce. Da lì un putiferio di reazioni politiche e giornalistiche che hanno portato all'interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai, da parte del senatore forzista Maurizio Gasparri. Proprio in queste ore, parrebbe ieri,ha iniziato il suo nuovoalla guida autorale di Affari Tuoi. Sono infatti iniziate le registrazioni del «gioco dei pacchi» in onda da lunedì prossimo su Rai1.