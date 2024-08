Incidente infernale doppio tamponamento in autostrada | com’è morto un automobilista

Leggi tutta la notizia su tvzap

Tragedia sull'A4 Venezia-Trieste, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Donà di Piave e Cessalto, un'area nota per incidenti simili. Poco dopo le 17:00, un'auto è andata a collidere contro un tir, e unha perso la vita, rimanendo intrappolato tra le lamiere del camion. sull'A4 L'è avvenuto in direzione Trieste, al chilometro 429. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti, ma nonostante i tentativi dei soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare il decesso del conducente dell'auto con targa slovena. Sul posto erano presenti la polizia stradale e il personalele.