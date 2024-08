Francesco De Gregori porta note al Barton Park

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non poteva certo mancare il principe della canzone d’autore,De, nella stagione di “Moon in June” diretta da Patrizia Marcagnani e nel cartellone di “Sergino Memories”, il progetto del Comitato “Per Sergio Piazzoli” a dieci anni dalla scomparsa dello storico promoter perugino, per non far disperdere il patrimonio culturale e musicale a lui legato. E così Desarà in concerto (già sold out da tempo) questa sera alle 21 all’Arena del: a distanza di oltre due anni dall’ultimo tour solista, questa estate il cantautore è infatti tornato in concerto con la sua band per più di 20 date,ndo la sua musica in tutta la penisola. E Perugia non poteva certo mancare, per il forte legame, artistico e personale, con Piazzoli.