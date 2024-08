Calciomercato Milan Giorgio Furlani blinda Mike Maignan Il punto sul rinnovo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 29 agosto 2024)vuoleree ci sono stati nuovi contati tra le parti per ildi contratto. Ilè più vicino alcon i rossoneri. La dirigenza del club di via Aldo Rossi vuolere uno dei leader di questoe secondo quanto filtra daello, nella giornata di mercoledì 28 agosto ci sono stati nuovi contatti tra le parti per quanto riguarda il prolungamento del contratto, che scadrà il 30 giugno 2026. Il portiere francese è il capitano senza fascia di questo Diavolo ed è anche un grande uomo spogliatoio, oltre che uno dei top in Europa nel suo ruolo. Il giocatore francese, però, è molto concentrato sul campo e non ha intenzione di pensare al suo futuro. Argomento che tiene banco sui tavoli dell’agenzia che cura gli interessi del portiere. Le richieste sono chiare: 6/7 milioni di euro.