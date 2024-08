Arnaldi-Safiullin oggi US Open 2024 | orario programma esatto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ritorna in campo Matteoagli US. Per il numero 3 d’Italia il secondo impegno non è di quelli facili, per quanto il russo Romannon sia nella migliore delle fasi. Rimane, però, giocatore in grado di accendere e spegnere la proverbiale lampadina, con tutto quel che ne deriva in termini di attenzione. Tra i due c’è un solo precedente, che risale all’inizio della stagione in quel di Brisbane, portato a casa dain due set. Esordi piuttosto semplici per entrambi, e tutti e due con una connotazione a stelle e strisce:ha lasciato sei game a Zachary Svajda, per il suo avversario qualche problema in più (ma non troppi) contro Matthew Forbes. In potenziale attesa c’è Hubert Hurkacz, anche se il polacco non avrà vita del tutto facile con l’australiano Jordan Thompson.