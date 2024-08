Un posto al sole trama 28 agosto 2024 | un duro scontro

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ida Kovalenko avrà un durissimocon la zia Magdalena, come svela ladi Unaldi mercoledì 28. La ragazza, di recente, ha deciso di lottare per ottenere l'affidamento del figlioletto Tommaso e ha denunciato la compravendita del bambino. Roberto, però, quando il piccolo è stato prelevato dalla sua casa per essere trasferito in una casa famiglia, ha deciso di combattere per far sì che Ida non ottenga la sua custodia e ha pianificato di screditarla nel corso del processo. L'imprenditore, così, si è messo in contatto con Magdalena, la zia di Ida, e l'ha invitata a raggiungerlo a Napoli per allearsi contro la ragazza. La donna, poco dopo, ha incontrato Roberto, il quale, però, non ha rivelato a Marina il suo piano per screditare Ida in tribunale.