Tuscany Games tutto pronto per la settima edizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pisa, 28 agosto 2024 - Ladeiè ormai alle porte, confermandosi un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport e fitness della Toscana e non solo. Questo evento, che si terrà a Ponsacco il 21 e 22 settembre 2024, è diventato un punto di riferimento per la community, dove divertimento, condivisione ed emozioni forti sono al centro di ogni competizione. Anche quest'anno, il format della manifestazione ricalca quello delle edizioni precedenti, con una chiara suddivisione tra la divisione INDIVIDUAL, riservata agli atleti delle categorie Elite e Regular, e la divisione a TEAM, destinata agli atleti delle categorie Experience, Master 70+ e Master 80+. Gli atleti hanno già iniziato le qualifiche online, che selezioneranno i finalisti pronti a sfidarsi dal vivo nella fase conclusiva dell'evento, prevista per settembre.