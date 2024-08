Rocchi apprezza Marotta | Dico grazie per come lavora con l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nel corso di una conferenza all’Hotel Sheraton di Milano è intervenuto Gianluca, affiancato da Giuseppe. Il designatore degli arbitri di Serie A ha espresso unmento nei riguardi del Presidente del. SUL CAMPO – Gianlucaha spiegato le direttive date ai suoi arbitri di Serie A: «Noi vorremmo sempre decisioni da campo,nell’ultima domenica in cui abbiamo fatto molto bene. Della prima giornata non ero particolarmente entusiasta perché abbiamo preso diverse decisioni, tutte corrette, col VAR. Ma in campo si poteva fare decisamente meglio perché io ribadisco il concetto: ai miei arbitri chiedo decisioni da campo. Poi ci può stare benissimo la svista o al cosa che non puoi vedere. Oggi la tecnologia serve a quello, ad aiutarti con un fallo di mano nascosto che non puoi vedere.