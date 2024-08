Puskas-Fiorentina cominciata la missione magiara L’esodo in Ungheria dei 300 tifosi viola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Firenze, 28 agosto 2024 - La rifinitura di questa mattina alPark ha sancito la presenza in gruppo di Sofyan Amrabat. Qualche dubbio c'era viste le notizie di mercato che lo vogliono a un passo dal Fenerbahce di Mourinho. Il marocchino è partito con la squadra alla volta di Felcsut, dove domani sera andrà in scena il ritorno del playoff di Conference League contro laAkademia. La prima notizia per Palladino è questa, l'altra è che il gruppo è tutto sommato al completo. Manca Gudmundsson, ma tornerà a pieno regime soltanto dopo la sosta. Lain partenza verso l'dall'aeroporto di Peretola, le foto In ottica formazione sembra scontato il ritorno di De Gea fra i pali. In difesa ci saranno Quarta, Pongracic e Ranieri. Dodo e Biraghi sugli esterni, Mandragora con Amrabat (al netto di scossoni clamorosi di mercato) in mediana.