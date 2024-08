Lego cresce a doppia cifra nel semestre +16% gli utili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Crescita di ricavi epernel primodell'anno, con il gruppo danese che, si legge in una nota, "ha superato significativamente l'industria del giocattolo, guadagnando quote di mercato". I ricavi sono saliti a 31 miliardi di corone danesi (4,2 miliardi di euro), in crescita del 13% sullo stesso periodo del 2023, i profitti operativi sono aumentati del 26% a 8,1 miliardi di corone (1,1 miliardi di euro) e glidel 16% a 6 miliardi (0,8 miliardi di euro), con flussi di cassa per 3 miliardi (0,4 miliardi di euro) grazie alla "forte performance" dei ricavi e nonostante gli investimenti per costruire nuove fabbriche ed espandere gli uffici del gruppo.