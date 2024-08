Imbraccia il fucile e spara contro l' auto del nuovo compagno della madre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sasso Marconi (Bologna), 28 agosto 2024 –ildel nonno el’delmamma. Momenti di paura, domenica sera, a Sasso Marconi; i carabiniericentrale operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che chiedeva aiuto, dicendo che gli avevanoto sul parabrezza. Sono intervenuti i militari del nucleo operativo radiomobileCompagnia di Borgo Panigale, coordinati dal tenente Vincenzo Bazzurri, insieme ai colleghistazione di Sasso Marconi, che hanno denunciato due italiani alla Procura di Bologna: un 74enne per minaccia aggravata e detenzione abusiva di armi e il nipote 31enne per minaccia aggravata, danneggiamento, accensioni ed esplosioni pericolose. L’uomo che ha chiamato in centrale, ildonna, è rimasto per fortuna illeso.