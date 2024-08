Hamas starebbe perdendo il controllo su alcuni gruppi terroristici minori presenti a Gaza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Secondo il Jewish Chronicle, citando fonti militari israeliane,ilsu. Il rapporto indica che alcune organizzazioni più piccole, come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), le Brigate Mujahideen, le Brigate al-Nasser Salah al-Deen e le Brigate dei Martiri di al-Aqsa, si sono dissociate e non seguono più le direttive del leader di, Yahya Sinwar. Questisono responsabili della detenzione di un numero non specificato di ostaggi sia vivi che morti. Secondo il Chronicle, si stima che 22 ostaggi ammanettati siano ancora vivi su un totale di 108 ancora, e siano utilizzati come scudi umani per proteggere Yahya Sinwar, il leader di