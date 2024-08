Gagliole lezioni con i tecnici per la C1

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024)C5 in festa. Nella mattinata di sabato, agli impianti del Cus Camerino, si è svolto il primo futsal clinic organizzato dalcon la società universitaria. Relatori d’eccezione sono stati Nicola Munzi, ds del Napoli Futsal e mister Fausto Scarpitti, con trascorsi vincenti in serie A. Il primo ha illustrato la parte pratica, spiegando l’impatto della riforma sul mondo dello sport, il secondo è intervenuto sulla parte tecnica, lavorando in aula ed in campo con i partecipanti. In paese è stata presentata la squadra, che militerà in serie C1. L’annata passata è stata ricca di successi, con la vittoria del campionato di serie C2 e la conquista della Coppa Marche. Presente il vice presidente Fabio Sargenti a rappresentare la forte unione tra le due società. Non poteva mancare il sindaco diSandro Botticelli.