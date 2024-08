Firenze pestaggio al liceo Michelangiolo | a giudizio tre militanti di Azione studentesca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – L’aggressione davanti alfece scalpore a livello nazionale e culminò anche in una grande manifestdi tutto il mondo scolastico. Adesso, rischiano il processo tredi. Era il 18 febbraio del 2023 quando furono aggrediti due studenti del collettivo Sum davanti allo storico. Il pm Lorenzo Boscagli, come riporta stamani il Corriere Fiorentino, ha citato intre fiorentini, tra i 19 e i 21 anni, con l'accusa di concorso in lesioni, aggravate da futili motivi e dall'aver agito in gruppo. Per loro, difesi dall'avvocato Sonia Michelacci, si aprirà il 10 luglio 2025 la 'predibattimentale’, l'udienza introdotta dalla riforma Cartabia come filtro nei casi di reati meno gravi. Il tribunale dovrà verificare se sussistono i presupposti per la prosecuzione del processo.