Cooper Hoffman sarà la musa sessuale di Olivia Wilde in I Want Your Sex

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La star di Licorice Pizzatra i protagonisti del nuovo film diretto da Gregg Araki.reciterà al fianco dinel nuovo thriller di Gregg Araki dal titolo ISex, scritto da Araki e Karley Sciortino, che esplorerà temi come desiderio, dominazione e fantasia. La produzione prenderà il via a Los Angeles nel mese di ottobre. Figlio del compianto Philip Seymourè conosciuto principalmente per aver interpretato il protagonista nel film di Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Tra i suoi prossimi progetti anche la trasposizione del romanzo La lunga marcia di Stephen King. Arte e provocazione In ISex, quando il giovane e inesperto Elliot