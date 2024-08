Charlie Hebdo di nuovo nei guai le associazioni cattoliche contro la vignetta sulla Madonna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A elencare le volte in cui la rivista satirica franceseha innescato una polemica per una suadissacratoria, si finirebbe per scrivere un istant book. E quindi non stupisce che il giornale – che nel 2015 fu bersaglio di un terrificante attentato jihadista – sia tornato al centro delle polemiche. Questa volta ad arrabbiarsi non sono i musulmani o gli ebrei, ma i cristiani. Dueaccusano i giornalisti e vignettisti di “incitamento e provocazione all’odio religioso” dopo la pubblicazione di immagineVergine Maria avvenuta il 16 agosto, all’indomani della festa religiosa dell’Assunzione. Laincriminata, dal titolo Vaiolo delle scimmie: prima comparsa del virus in Europa, raffigura lacon i sintomi della malattia che piange a mani giunte mentre riceve vari insulti da persone esterne alla scena.