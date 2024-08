Calciomercato Parma colpo da 90 in difesa! Davanti arriva un giovane talento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilha chiuso uninteressante di. Il club crociato, infatti, ha definito la trattativa per l’arrivo di Giovanni Leoni a titolo definitivo dalla Sampdoria. Il difensore si trasferisce nel club crociato per 5 milioni di euro più 3.5 di bonus e sarà subito a disposizione di mister Pecchia. “Nato a Roma, classe 2006, Giovanni ha debuttato in Serie B la scorsa stagione con la maglia blucerchiata: con almeno una presenza all’attivo (delle 12 complessive) è risultato il calciatore piùad aver disputato il campionato. E’ un difensore centrale – si legge in un comunicato del club – abile nel gioco aereo e nei 5 maggiori campionati europei (comprensivi delle seconde divisioni), fra i calciatori con almeno 10 presenze, è risultato essere secondo soltanto a un altro difensore, Pau Cubarsì, del Barcellona e vincitore dell’oro olimpico con la sua Nazionale.