Bimbo trovato morto nel canale i genitori aspettano l’autopsia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ascoli, 28 agosto 2024 – Spinetoli, in paese c’è ancora grande il dolore per la morte del piccolo Tobi, annegato domenica pomeriggio a soli 3 anni, nelirriguo che corre nelle campagne della frazione di San Pio X. Nell’abitazione dei, nella omonima frazione, c’è un lento via vai di persone di nazionalità nigeriane. Si sono strette in un profondo abbraccio, per una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Iattendono che il corpicino del piccolo Tobi venga restituito per il rito funebre, dopo gli accertamenti, che dovranno stabilire l’ora del decesso e le cause. Sui fatti indagano i carabinieri: i militari vogliono ricostruire esattamente quanto è successo domenica pomeriggio sul quel tratto di, dove è avvenuta la tragedia e dove è stato riil bambino.