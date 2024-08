Trovato senza vita Mario Donati il 64enne scomparso a L’Aquila

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 27 agosto 2024) È stato rinvenuto privo diil corpo dioriginario di Arezzo e residente a Firenze, che si trovava aper trascorrere le vacanze.erail 26 agosto scorso, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione in via San Marciano,lasciare tracce. Il cadavere è statonella zona di via Porta Napoli, sul greto del fiume Aterno, dalle forze dell’ordine che sono immediatamente intervenute sul posto. La moglie aveva riferito chesoffriva di episodi di disorientamento, a causa di un grave trauma cranico subito anni fa in un incidente stradale. Le conseguenze dell’incidente avevano causato alseri problemi cognitivi e comportamentali, che probabilmente hanno contribuito alla tragica fine della sua