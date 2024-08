Serie A gli squalificati | un calciatore salta la 3 giornata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) La LegaA ha ufficialmente reso note le decisioni del giudice sportivo relative ai provvedimenti presi dalla classe arbitrale nel corso del weekend della 2°di campionato. Un turno di squalifica per Hassane Kamara, difensore dell’Udinese, francese naturalizzato ivoriano, che aveva rimediato due cartellini gialli sabato nel corso del match contro la Lazio. Sono state poi inflitte ammende al Lecce (cinquemila euro) e alla Juventus (quattromila) per lancio di oggetti o petardi da parte dei rispettivi sostenitori e all’Udinese (duemila) per avere ritardato di circa due minuti l’inizio del secondo tempo. L'articoloA, gli: unla 3°CalcioWeb.