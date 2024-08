Risultati Serie B | Reggiana in vetta! Colpo Palermo Samp ancora ko | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) Primo turno infrasettimanale del campionato diB 2024-2025,importanti già nelle gare del martedì sera. Inallasi piazza lagrazie al successo per 2-0 sul Brescia. Alle sue spalle la Salernitana che batte 3-2 ladoria,a secco di vittorie, al termine di un pirotecnico match all’Arechi. Sei punti, gli stessi dei granata, anche per il Sudtirol che dopo due vittorie va incontro al primo ko per 2-0 in casa della Carrarese. Si sblocca in trasferta il: Insigne al 76? regala il primo successo stagionale sul campo della Cremonese. Primo punto per il Bari che agguanta il Sassuolo sull’ 1-1 al 93? grazie al gol di Lasagna che risponde al vantaggio iniziale di Thorsvedt. Stesso punteggio anche in Cittadella-Pisa e Frosinone-Modena.