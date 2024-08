Rexhep Rexhepi è il nuovo re indipendente dell’orologeria mondiale

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Nel centro di Ginevra, al quarto piano del suo laboratorio, l'orologiaioi è intento a osservare attraverso il lentino, tenuto durante l’intera giornata al collo, il Chronomètre Antimagnétique, un segnatempo battuto di recente all'asta alla somma di 2,3 milioni di dollari. Si tratta del suo primo esemplare venduto a un prezzo superiore al milione di dollari, una pietra miliare per il trentasettenne. L’uomo esamina il quadrante in smalto nero lucido, una finitura unica fatta di polvere di vetro che viene applicata sull'orologio prima di essere cotta in un apposito forno a 700 gradi Celsius. Usa il pollice e l'indice per svitare con maestria il fondello fino a rivelare il motore dell'orologio, il movimento, che brilla come una miniera di diamanti ed è organizzato nel caratteristico stile simmetrico dii.