Referendum autonomia differenziata raccolta firme Legambiente

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 27 agosto 2024), anche la sede diToscana a Firenze diventa puntoa partire da mercoledì 28 agosto per la promozione delabrogativo contro l’. Leggecontro cui Regione Toscana ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Potranno firmare solo le persone residenti nel Comune di Firenze, tutte le altre potranno firmare online oppure cercare il comitato del proprio comune di residenza. Dopo domenica 15 settembre la sede diToscana, spiegacon una nota, rimarrà comunque attiva come punto informativo fino alla data delabrogativo, per il quale sarà necessaria una mobilitazione importante e collettiva per raggiungere il quorum della metà degli aventi diritto più uno.