Presenti anche Nazario Pignotti e Piero Doronzo Cena fra amici per l’ex Angelozzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Il giorno prima il match Spezia-Frosinone,direttore generale dello Spezia Guidoteam manager delle Aquilesegretario aquilotto, si sono intrattenuti aconspezzini. A fare gli onori di casa Luca Gambi, insieme ad altri grandi tifosi aquilottidi: Emilio Erario, Norberto Maggiani, Emilio Albericci e Umberto Orzincolo. Una serata all’insegna dei ricordi di quell’indimenticabile impresa del 2020, con la promozione delle Aquile in massima serie a distanza di 95 anni. Tanti gli aneddoti di quell’incredibile campionato che vide la truppa guidata da mister Vincenzo Italiano stupire tutti per qualità del gioco e risultati, con un occhio speciale riservato al popolo bianco che,sabato scorso, non ha dimenticato quei momenti eccezionali, tributando aaffetto e riconoscenza.